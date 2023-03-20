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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
17:36 20.03.2023
«Приорбанк» ОАО возобновляет кредитование недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе финучреждения, оформить кредит можно как на строительство, так и на приобретение жилья на срок до 20 лет по ставке 15,8% годовых.
Кредит доступен для действующих клиентов Приорбанка.
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