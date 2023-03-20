БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

17:36 20.03.2023 «Приорбанк» ОАО возобновляет кредитование недвижимости. Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе финучреждения, оформить кредит можно как на строительство, так и на приобретение жилья на срок до 20 лет по ставке 15,8% годовых. Кредит доступен для действующих клиентов Приорбанка.