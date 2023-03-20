Сбер Банк (Беларусь) предлагает новый потребительский кредит.

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе финучреждения, кредит «Комфорт со Сбер Банком» можно получить онлайн, не выходя из дома.

Воспользоваться кредитом «Комфорт со Сбер Банком» могут физические лица со стажем не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Кредит предоставляется на сумму до 25 тысяч белорусских рублей и на срок до 7 лет без ограничений в досрочном погашении. При этом не требуется ни залога, ни поручителей, а процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 16,30% годовых.

«Комфортный дом, комфортный ремонт, комфортный отдых — ситуаций, в которых людям могут понадобиться кредитные средства, очень много. Нашей целью было разработать такой продукт, который подходил бы для любого случая и был одновременно простым, понятным и, главное, комфортным способом исполнения желаний клиента, - отметил директор департамента разработки розничных продуктов и партнерских программ Михаил Гулягин, - и с кредитом “Комфорт со Сбер Банком” такая возможность у них появилась».

Оформить заявку на кредит «Комфорт со Сбер Банком» можно в приложении СберБанк Онлайн по QR-коду, по телефону у оператора Центра клиентской поддержки тел.5-148-148 (А1, МТС, Life), а также посетив отделение Сбер Банка.