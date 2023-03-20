|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
16:43 20.03.2023
Сбер Банк (Беларусь) предлагает новый потребительский кредит.
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе финучреждения, кредит «Комфорт со Сбер Банком» можно получить онлайн, не выходя из дома.
Воспользоваться кредитом «Комфорт со Сбер Банком» могут физические лица со стажем не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Кредит предоставляется на сумму до 25 тысяч белорусских рублей и на срок до 7 лет без ограничений в досрочном погашении. При этом не требуется ни залога, ни поручителей, а процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 16,30% годовых.
«Комфортный дом, комфортный ремонт, комфортный отдых — ситуаций, в которых людям могут понадобиться кредитные средства, очень много. Нашей целью было разработать такой продукт, который подходил бы для любого случая и был одновременно простым, понятным и, главное, комфортным способом исполнения желаний клиента, - отметил директор департамента разработки розничных продуктов и партнерских программ Михаил Гулягин, - и с кредитом “Комфорт со Сбер Банком” такая возможность у них появилась».
Оформить заявку на кредит «Комфорт со Сбер Банком» можно в приложении СберБанк Онлайн по QR-коду, по телефону у оператора Центра клиентской поддержки тел.5-148-148 (А1, МТС, Life), а также посетив отделение Сбер Банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2023
Курсы в банках
на 20.03.2023
Конвертация в банках
на 20.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте