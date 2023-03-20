ОАО «Белгазпромбанк» снижает процентную ставку по программе кредитования «Авто Geely» на покупку новых автомобилей в официальных дилерских центрах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь в течение льготного периода этот кредит доступен под 3,5% годовых.

Основные преимущества «Авто Geely»: в течение льготного периода (3 года) действует пониженная процентная ставка – 3,5% годовых (фиксированная), и далее 14% годовых (в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Беларуси), оформление происходит прямо в дилерском центре в течение получаса.

Предусматривается обеспечение – залог приобретаемого автомобиля.

Срок погашения кредита – до 10 лет.