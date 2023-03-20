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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ «АВТО GEELY»
14:48 20.03.2023
ОАО «Белгазпромбанк» снижает процентную ставку по программе кредитования «Авто Geely» на покупку новых автомобилей в официальных дилерских центрах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь в течение льготного периода этот кредит доступен под 3,5% годовых.
Основные преимущества «Авто Geely»: в течение льготного периода (3 года) действует пониженная процентная ставка – 3,5% годовых (фиксированная), и далее 14% годовых (в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Беларуси), оформление происходит прямо в дилерском центре в течение получаса.
Предусматривается обеспечение – залог приобретаемого автомобиля.
Срок погашения кредита – до 10 лет.
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