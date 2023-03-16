ЗАО «Банк «Решение» совместно с MYFIN создали две новые цифровые карты с овердрафтом на 1500 и 3000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в линейке цифровых карт есть два варианта: базовый MYFIN и расширенный MYFIN+. Обе карты предлагают один из самых выгодных процентов по овердрафтным кредитам.

По карточке MYFIN пользователем доступен овердрафт на сумму до 1500 белорусских рублей со ставкой 5% на срок до 2 лет. Карта выпускается бесплатно. Обслуживание карты будет бесплатным, если расчеты по карте составят 750 рублей в месяц и больше, а если сумма будет меньше, то обслуживание обойдется в 19,9 рубля в месяц.

Цифровая карта выпускается онлайн сроком на 3 года и мгновенно доступна для использования. Также по карте действует бесплатное SMS-оповещение.

Функционал карты полностью идентичен дебетовой банковской карте: с ней можно расплачиваться в магазинах (посредством Цифрового кошелька и Samsung Pay) как в Беларуси, так и за границей, в интернете, пополнять баланс через ЕРИП или инфокиоски, совершать переводы.

Карточка MYFIN+ отличается расширенным функционалом: лимит овердрафта увеличен до 3000 рублей; есть возможность бесплатно выпустить дополнительную пластиковую карту; низкая ставка по овердрафту - 5% годовых.

Обслуживание карты бесплатное, если расчеты по карте составят 1000 рублей в месяц и больше, а если сумма будет меньше, то обслуживание обойдется в 39,9 рубля в месяц. Остальной функционал у карты идентичен карточке MYFIN.