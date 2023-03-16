ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает бизнесу гарантии для участия в государственных закупках в Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предприятия могут оформить два вида гарантий: тендерную (конкурсную) гарантию — для обеспечения заявки на участие в конкурсных процедурах; гарантию исполнения либо гарантию возврата аванса – для обеспечения исполнения контракта.

Благодаря гарантиям бизнес получает возможность выйти на новые рынки, экономит время и ресурсы, может не создавать юридическое лицо на территории Российской Федерации, не отвлекает средства для обеспечения участия и выполнения контракта.

Кроме того, информация о выпущенных банком гарантиях попадает в реестр независимых гарантий Российской Федерации. Это делает ее доступной для торговых площадок соседнего государства, использующих такой реестр для подтверждения наличия обеспечения в рамках исполнения контрактов, заключенных на электронных площадках.