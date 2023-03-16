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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ
10:02 17.03.2023
«Приорбанк» ОАО приостановило приобретение/продажу ценных бумаг в рамках договоров доверительного управления денежными средствами.
«Приобретение/продажа ценных бумаг на данный момент недоступны. Приорбанк активно работает с брокером (Raiffeisen Bank International) над возобновлением этих операций», говорится в сообщении финучреждения.
При этом на сегодня доступны лишь следующие операции в рамках договоров доверительного управления финансами: вывод части или всех денежных средств при их наличии на трастовом счете, продажа сертификатов.
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