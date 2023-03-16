БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ

10:02 17.03.2023 «Приорбанк» ОАО приостановило приобретение/продажу ценных бумаг в рамках договоров доверительного управления денежными средствами. «Приобретение/продажа ценных бумаг на данный момент недоступны. Приорбанк активно работает с брокером (Raiffeisen Bank International) над возобновлением этих операций», говорится в сообщении финучреждения. При этом на сегодня доступны лишь следующие операции в рамках договоров доверительного управления финансами: вывод части или всех денежных средств при их наличии на трастовом счете, продажа сертификатов.