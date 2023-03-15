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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК СООБЩИЛ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В РАБОТЕ СЕРВИСА «ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК»
11:08 16.03.2023
С 21 марта 2023 года использование сервиса «Финансовый помощник» будет доступно только в мобильном приложении BGPB mobile Белгазпромбанка. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
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