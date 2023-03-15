БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК СООБЩИЛ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В РАБОТЕ СЕРВИСА «ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК»

11:08 16.03.2023 С 21 марта 2023 года использование сервиса «Финансовый помощник» будет доступно только в мобильном приложении BGPB mobile Белгазпромбанка. Об этом сообщается на сайте финучреждения.