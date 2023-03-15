БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 21 МАРТА НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ К 100-ЛЕТИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА

09:57 16.03.2023 Правлением Национального банка 6 марта принято постановление № 78 «О выпуске в обращение памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь». Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрен выпуск с 21 марта монеты «Вярхоўны суд Беларусі. 100 гадоў». Согласно информации, в обращение выпускаются золотая номиналом 50 рублей, тиражом 250 штук, серебряная - номиналом 10 рублей, тиражом 1800 штук и медно-никелевая - номиналом 1 рубль, тиражом 4500 штук. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.