«Приорбанк» ОАО информирует 3 апреля 2023 закроет свое отделение 115/1 в Минске (ул. Белинского, 23).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, зона электронного самообслуживания продолжит свою работу и будет доступна по режиму 24/7.

При необходимости можно обратиться в ближайшее отделение - ЦБУ 102 (Логойский тракт 15/1).