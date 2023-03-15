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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК В АПРЕЛЕ ЗАКРОЕТ ОТДЕЛЕНИЕ 115/1 В МИНСКЕ
16:54 15.03.2023
«Приорбанк» ОАО информирует 3 апреля 2023 закроет свое отделение 115/1 в Минске (ул. Белинского, 23).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, зона электронного самообслуживания продолжит свою работу и будет доступна по режиму 24/7.
При необходимости можно обратиться в ближайшее отделение - ЦБУ 102 (Логойский тракт 15/1).
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