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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ МТБАНКА НА УРОВНЕ BYBBB СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ
12:15 15.03.2023
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЗАО «МТБанк» на уровне byBBB.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз по рейтингу – стабильный.
«С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации рейтинг кредитоспособности ЗАО «МТБанк» повышен до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу – стабильный», - говорится в комментарии.
Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне byBBB со стабильным прогнозом по национальной шкале Республики Беларусь и ruB со стабильным прогнозом по национальной шкале Российской Федерации.
Отмечается, что повышение рейтинга по национальной шкале Российской Федерации связано с пересмотром уровня странового риска Республики Беларусь. Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, приемлемой оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования.
ЗАО «МТБанк» – средний по размеру активов универсальный банк, входящий в группу системно значимых банков II уровня. Сеть присутствия банка представлена головным офисом в Минске, а также 101 подразделением, расположенными во всех областях Беларуси.
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