Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЗАО «МТБанк» на уровне byBBB.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз по рейтингу – стабильный.

«С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации рейтинг кредитоспособности ЗАО «МТБанк» повышен до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу – стабильный», - говорится в комментарии.

Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне byBBB со стабильным прогнозом по национальной шкале Республики Беларусь и ruB со стабильным прогнозом по национальной шкале Российской Федерации.

Отмечается, что повышение рейтинга по национальной шкале Российской Федерации связано с пересмотром уровня странового риска Республики Беларусь. Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, приемлемой оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования.

ЗАО «МТБанк» – средний по размеру активов универсальный банк, входящий в группу системно значимых банков II уровня. Сеть присутствия банка представлена головным офисом в Минске, а также 101 подразделением, расположенными во всех областях Беларуси.