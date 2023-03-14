ОАО «Белорусский народный банк» предлагает новый вклад в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 14 марта можно открыть срочный безотзывный вклад «Икс» в белорусских рублях с максимальной суммой пополнения до 100 тыс. BYN.

Минимальный первоначальный взнос — 1000 BYN, максимальная сумма вклада — 100 000 BYN.

Срок вклада — 14 месяцев, ставка — 13% годовых.

Пополнять вклад можно до максимальной суммы вплоть до 210 дней перед закрытием.

У одного клиента может быть оформлен только один вклад «Икс».