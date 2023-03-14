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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:59 15.03.2023
ОАО «Белорусский народный банк» предлагает новый вклад в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 14 марта можно открыть срочный безотзывный вклад «Икс» в белорусских рублях с максимальной суммой пополнения до 100 тыс. BYN.
Минимальный первоначальный взнос — 1000 BYN, максимальная сумма вклада — 100 000 BYN.
Срок вклада — 14 месяцев, ставка — 13% годовых.
Пополнять вклад можно до максимальной суммы вплоть до 210 дней перед закрытием.
У одного клиента может быть оформлен только один вклад «Икс».
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