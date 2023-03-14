БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СЕРВИСУ SWOO PAY

09:55 15.03.2023 ОАО «СтатусБанк» начало поддерживать новый мобильный сервис бесконтактной оплаты — Swoo Pay. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис доступен для владельцев карточек Mastercard Cтатусбанка и владельцев Android-смартфонов с NFC. Чтобы платить смартфоном с помощью Swoo Pay, необходимо скачать на смартфон мобильное приложение Swoo из Google Play или AppGallery и добавить карточку Mastercard Статусбанка. Таким образом можно оплачивать свои покупки, оставив кошелек и карточки дома. Для работы сервиса в приложении Статусбанка необходимо подключить 3-D Secure.