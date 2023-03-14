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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СЕРВИСУ SWOO PAY
09:55 15.03.2023
ОАО «СтатусБанк» начало поддерживать новый мобильный сервис бесконтактной оплаты — Swoo Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис доступен для владельцев карточек Mastercard Cтатусбанка и владельцев Android-смартфонов с NFC.
Чтобы платить смартфоном с помощью Swoo Pay, необходимо скачать на смартфон мобильное приложение Swoo из Google Play или AppGallery и добавить карточку Mastercard Статусбанка. Таким образом можно оплачивать свои покупки, оставив кошелек и карточки дома.
Для работы сервиса в приложении Статусбанка необходимо подключить 3-D Secure.
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