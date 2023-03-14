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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ВКЛАДА «ФИКС»
17:36 14.03.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 14 марта 2023 года изменило условия по некоторым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 марта приостанавливается возможность оформления вклада «Фикс».
Вклады линейки «Глобал» для нерезидентов Беларуси будут доступны к оформлению только в BYN. Сделать это можно будет в офисе банка с действующим удостоверением личности.
Сумма первоначального взноса по вкладам в белорусских рублях на 3, 6 и 12 месяцев с 14 марта составит 5000 BYN.
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