ОАО «БНБ-Банк» с 14 марта 2023 года изменило условия по некоторым вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 марта приостанавливается возможность оформления вклада «Фикс».

Вклады линейки «Глобал» для нерезидентов Беларуси будут доступны к оформлению только в BYN. Сделать это можно будет в офисе банка с действующим удостоверением личности.

Сумма первоначального взноса по вкладам в белорусских рублях на 3, 6 и 12 месяцев с 14 марта составит 5000 BYN.