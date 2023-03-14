ОАО «Белагропромбанк» предлагает на поддержку и развитие бизнеса новые кредиты - «ММБ-стартап – оборот» и «ММБ-стартап – инвест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках продукта «ММБ-стартап – оборот» кредит предоставляется на финансирование текущей деятельности (за исключением выплаты зарплаты и приравненных к ней платежей).

Валюта кредита – BYN/RUB, ставка – от 7,5% годовых (СР – 3,5 п.п.). Срок возврата – до 3-х лет (включительно). Сумма кредита – до 50 тыс. белорусских рублей (в эквиваленте по официальному курсу Национального банка Беларуси на дату принятия решения о выдаче кредита).

В рамках продукта «ММБ-стартап – инвест» кредит предоставляется на финансирование затрат на создание (приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств, за исключением затрат на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) объектов недвижимости для последующей сдачи в аренду, а также на приобретение нематериальных активов (франшизы).

Валюта кредита – BYN/RUB, ставка – 12,58% годовых (ставка РВСР). Срок возврата – до 5-ти лет (включительно). Сумма кредита – до 600 тыс. белорусских рублей.

Установлены следующие требования к деятельности предпринимателей для получения финансирования:

на момент заключения кредитного договора клиент ММБ должен быть подключен к пакету услуг «Своими руками» Белагропромбанка,

при инвестиционном кредитовании доля собственного участия в сделке должна составлять не менее 10%.

Действует специальное предложение: клиенту ММБ предоставляется скидка 10% на страхование приобретаемого за счет кредита имущества в страховых компаниях – партнерах Белагропромбанка в рамках проекта «Банкострахование».