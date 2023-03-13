БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

11:22 14.03.2023 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 14 марта 2023 года пополняет линейку вкладов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается безотзывный вклад «Доходный плюс» со ставкой 13% годовых в белорусских рублях и сроком 13 месяцев. Ставка по депозиту установлена в размере ставки кредита овернайт Национального банка Беларуси плюс 1 процентный пункт. Минимальная сумма вклада — 150 белорусских рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока хранения вклада. Открыть его можно также на имя другого лица.