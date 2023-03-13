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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:22 14.03.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 14 марта 2023 года пополняет линейку вкладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается безотзывный вклад «Доходный плюс» со ставкой 13% годовых в белорусских рублях и сроком 13 месяцев.
Ставка по депозиту установлена в размере ставки кредита овернайт Национального банка Беларуси плюс 1 процентный пункт. Минимальная сумма вклада — 150 белорусских рублей.
Выплата процентов осуществляется в конце срока хранения вклада. Открыть его можно также на имя другого лица.
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