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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


11:22 14.03.2023

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 14 марта 2023 года пополняет линейку вкладов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагается безотзывный вклад «Доходный плюс» со ставкой 13% годовых в белорусских рублях и сроком 13 месяцев.

Ставка по депозиту установлена в размере ставки кредита овернайт Национального банка Беларуси плюс 1 процентный пункт. Минимальная сумма вклада — 150 белорусских рублей.

Выплата процентов осуществляется в конце срока хранения вклада. Открыть его можно также на имя другого лица.
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