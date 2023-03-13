ОАО «Белгазпромбанк» снизило ставки по кредитам в российских рублях для малого бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 9 марта 2023 года ставки по новым кредитам составляют от 10% до 13,5% годовых (в привязке к ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации).

Кроме того, действует специальное предложение по кредитованию в российских рублях на инвестиционные цели: срок кредитования – до 7 лет, процентная ставка: 8,9% годовых (фиксированная) – в первые 12 месяцев кредитования, 12% годовых (в привязке к ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации) – в оставшийся период кредитования.