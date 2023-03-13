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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
10:05 14.03.2023
ОАО «Белгазпромбанк» снизило ставки по кредитам в российских рублях для малого бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 9 марта 2023 года ставки по новым кредитам составляют от 10% до 13,5% годовых (в привязке к ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации).
Кроме того, действует специальное предложение по кредитованию в российских рублях на инвестиционные цели: срок кредитования – до 7 лет, процентная ставка: 8,9% годовых (фиксированная) – в первые 12 месяцев кредитования, 12% годовых (в привязке к ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации) – в оставшийся период кредитования.
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