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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛАРУСБАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
17:50 13.03.2023
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, планируется рассмотреть семь вопросов.
В частности, на собрании речь пойдет о годовом отчете ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год (годовой отчет включает отчет о работе наблюдательного совета банка, отчет правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, отчет о ходе реализации стратегии развития банка, информацию о системе корпоративного управления банка), а также об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год.
Кроме того, акционеры обсудят распределение прибыли, выплату дивидендов за 2022 год, а также выплату годовых бонусов членам правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
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