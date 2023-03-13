Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, планируется рассмотреть семь вопросов.

В частности, на собрании речь пойдет о годовом отчете ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год (годовой отчет включает отчет о работе наблюдательного совета банка, отчет правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, отчет о ходе реализации стратегии развития банка, информацию о системе корпоративного управления банка), а также об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год.

Кроме того, акционеры обсудят распределение прибыли, выплату дивидендов за 2022 год, а также выплату годовых бонусов членам правления ОАО «АСБ Беларусбанк».