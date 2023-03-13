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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 22 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ "СТАТУС - УДОБНЫЙ!"
13:35 13.03.2023
С 22 марта 2023 год приостанавливается возможность пополнения вкладов "Статус - удобный!".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "СтатусБанк", приостанавливается возможность пополнения вкладов в долларах США и белорусских рублях, заключенных до 9 марта 2023 года.
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