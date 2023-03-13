БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 22 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ "СТАТУС - УДОБНЫЙ!"

13:35 13.03.2023 С 22 марта 2023 год приостанавливается возможность пополнения вкладов "Статус - удобный!". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "СтатусБанк", приостанавливается возможность пополнения вкладов в долларах США и белорусских рублях, заключенных до 9 марта 2023 года.