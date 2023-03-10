|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ NOVA ДО КОНЦА МАРТА
11:59 13.03.2023
ЗАО «Альфа-Банк» продлевают акцию для владельцев карт Nova.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чтобы получить купон на 10 белорусских рублей на услуги телеком-оператора A1, необходимо зарегистрироваться и выбрать его в личном кабинете. Это нужно сделать до 15 апреля.
Акция продлится по 31 марта включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2023
Курсы в банках
на 13.03.2023
Конвертация в банках
на 13.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте