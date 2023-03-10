БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ NOVA ДО КОНЦА МАРТА

11:59 13.03.2023 ЗАО «Альфа-Банк» продлевают акцию для владельцев карт Nova. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чтобы получить купон на 10 белорусских рублей на услуги телеком-оператора A1, необходимо зарегистрироваться и выбрать его в личном кабинете. Это нужно сделать до 15 апреля. Акция продлится по 31 марта включительно.