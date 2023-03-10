Сбер Банк (Беларусь) запустил новую программу кредитования для покупки авто — «Заведи и Поехали!».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, тем, кто планирует приобретение нового автомобиля, стоит присмотреться к выгодному предложению: в кредит можно получить до 90% необходимой суммы.

Кредит «Заведи и Поехали!» рассчитан на покупку новых автомобилей любой марки и модели у официальных дилеров в Беларуси в рамках партнерских программ. Срок кредитования составляет от 1 года до 10 лет. Первые три месяца ставка по кредиту «Заведи и Поехали!» составляет 12,49% годовых (СР+1,49 п. п.). Начиная с четвертого — 16,3% годовых (СР+5,3 п. п.).

Минимальная сумма, которую можно получить по кредиту «Заведи и Поехали!» — 5 тыс. рублей, максимальная — 100 тыс. Доля участия покупателя собственными средствами должна составлять не менее 10% стоимости авто. Кредит выдается под залог приобретаемой машины.

ОАО «Сбер Банк» по объемам бизнеса и прибыли входит в Топ-3 банков Беларуси с иностранным и частным капиталом. Чистая прибыль банка по итогам 2021 года по НСФО составила BYN 151,8 млн при рентабельности капитала 20,1%. Будучи частью международной Группы Сбер, Банк предлагает уникальную экспертизу на рынке финансовых услуг. Решения Банка опережают время и задают тренды развития белорусского банкинга. Эффективно используя возможности материнской структуры, Банк ежедневно обеспечивает более 650 тыс. частных клиентов беспрецедентным уровнем развития digital-сервисов, которые формируют максимум комфорта для осуществления банковских операций в цифровой среде. Банку присвоен самый высокий ESG-рейтинг (АА) среди белорусских компаний.