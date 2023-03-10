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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ ПО СТАВКЕ ОТ 13,99% ГОДОВЫХ
09:47 13.03.2023
ОАО «Банк Дабрабыт» предлагает кредит по ставке от 13,99% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит предлагается на срок от 6 месяцев до 10 лет. При этом сумма кредита составляет до 50 тыс. белорусских рублей без справки о доходах и поручителей (при оформлении онлайн).
Оформить кредит можно в течение одного часа.
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