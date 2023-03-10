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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИОРБАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
17:01 10.03.2023
30 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется ознакомиться с отчетами наблюдательного совета и правления банка за 2022 год, рассмотреть заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии за 2022 год, утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за прошлый год.
Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения, установлении размера дивидендов и срока их выплаты.
Акционеры также изберут новых членов ревизионной комиссии и наблюдательного совета «Приорбанк» ОАО.
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