30 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется ознакомиться с отчетами наблюдательного совета и правления банка за 2022 год, рассмотреть заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии за 2022 год, утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за прошлый год.

Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения, установлении размера дивидендов и срока их выплаты.

Акционеры также изберут новых членов ревизионной комиссии и наблюдательного совета «Приорбанк» ОАО.