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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЛУКАШЕНКО ОЗВУЧИЛ ПРЕТЕНЗИИ К БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
12:53 10.03.2023
Лукашенко сегодня на совещании с правительством озвучил претензии к банковской системе.
Он обратил внимание, что по результатам мониторинга предприятия, особенно в регионах, критикуют работу банковской системы. Основных претензий две. Первая - недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей (хромает даже консультационная поддержка). Вторая - затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. "При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Я предупреждаю вас, Павел Владимирович (Каллаур, председатель правления Национального банка - прим.). У нас банковская система - как будто государство в государстве. Я в который раз об этом говорю. Этого быть не должно", - предупредил он.
Лукашенко перед банковским сектором поставил задачу: создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей.
"Где это рационально, внимательно надо пересмотреть процедуру финансирования. Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут, - обратил внимание он. - Банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса на кредиты".
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