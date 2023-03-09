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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 13 МАРТА БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ
11:39 10.03.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 13 марта 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для физлиц увеличится комиссия за отправку переводов в долларах США в Грузию, а также в определенные банки-нерезиденты Армении, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Украины, Монголии, Таджикистана, Великобритании: комиссия за перевод в imbanking составит 1,5% от суммы, минимум $40; в офисе банка — 1,3% от суммы, минимум $36.
Минимальная сумма для переводов в другие страны снижена до $30 тыс. Возможность отправки перевода меньше $30 тыс. рассматривается индивидуально.
Кроме того, с 10 апреля вводится комиссия за ведение текущего счета и счета с карточкой. Она будет списываться только в том случае, если на счете есть деньги, но не было оборотов за последние три месяца. Сумма вознаграждения — 5 BYN, но не больше остатка на момент списания.
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