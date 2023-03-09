|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОДОЛЖИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В 2023 ГОДУ
10:38 10.03.2023
В текущем году Банк развития продолжает реализацию программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, политика банка в этой части по-прежнему выстраивается исходя из приоритетов среднесрочной социально-экономической политики, а также задач социально-экономического развития страны на 2023 год. Это означает, что сохраняется курс на инвестиции, экспорт и импортозамещение. В рамках новой продуктовой линейки в 2023 году финансирование будет осуществляться по пяти продуктам по ставке от 7% до 11% (ставка зависит от изменения ставки рефинансирования).
Особое внимание уделено тем районам, которые не являются лидерами социально-экономического развития. Для субъектов МСП, зарегистрированных либо осуществляющих свою деятельность в таких регионах, а также на территории юго-восточных регионов Могилевской области и Оршанского района кредитование будет осуществляться на уровне 7%. Эти ресурсы уже стали доступны и начали активно осваиваться.
Детально ознакомиться с условиями финансирования и в режиме онлайн подобрать наиболее оптимальные кредитные продукты можно в соответствующем разделе на сайте Банка развития, а также непосредственно обратившись в банки-партнеры.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2023
Курсы в банках
на 10.03.2023
Конвертация в банках
на 10.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте