В текущем году Банк развития продолжает реализацию программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, политика банка в этой части по-прежнему выстраивается исходя из приоритетов среднесрочной социально-экономической политики, а также задач социально-экономического развития страны на 2023 год. Это означает, что сохраняется курс на инвестиции, экспорт и импортозамещение. В рамках новой продуктовой линейки в 2023 году финансирование будет осуществляться по пяти продуктам по ставке от 7% до 11% (ставка зависит от изменения ставки рефинансирования).

Особое внимание уделено тем районам, которые не являются лидерами социально-экономического развития. Для субъектов МСП, зарегистрированных либо осуществляющих свою деятельность в таких регионах, а также на территории юго-восточных регионов Могилевской области и Оршанского района кредитование будет осуществляться на уровне 7%. Эти ресурсы уже стали доступны и начали активно осваиваться.

Детально ознакомиться с условиями финансирования и в режиме онлайн подобрать наиболее оптимальные кредитные продукты можно в соответствующем разделе на сайте Банка развития, а также непосредственно обратившись в банки-партнеры.