ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ПРОДОЛЖИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В 2023 ГОДУ


10:38 10.03.2023

В текущем году Банк развития продолжает реализацию программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, политика банка в этой части по-прежнему выстраивается исходя из приоритетов среднесрочной социально-экономической политики, а также задач социально-экономического развития страны на 2023 год. Это означает, что сохраняется курс на инвестиции, экспорт и импортозамещение. В рамках новой продуктовой линейки в 2023 году финансирование будет осуществляться по пяти продуктам по ставке от 7% до 11% (ставка зависит от изменения ставки рефинансирования).

Особое внимание уделено тем районам, которые не являются лидерами социально-экономического развития. Для субъектов МСП, зарегистрированных либо осуществляющих свою деятельность в таких регионах, а также на территории юго-восточных регионов Могилевской области и Оршанского района кредитование будет осуществляться на уровне 7%. Эти ресурсы уже стали доступны и начали активно осваиваться.

Детально ознакомиться с условиями финансирования и в режиме онлайн подобрать наиболее оптимальные кредитные продукты можно в соответствующем разделе на сайте Банка развития, а также непосредственно обратившись в банки-партнеры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2023
валюта курс
EUR 3.0062
USD 2.8473
RUB 3.7591
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0026 -0.0139
USD 2.8473 +0.0128
RUB 3.7591 -0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9950 3.0040
USD 2.8350 2.8380
RUB 2.8000 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 10.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0620
EUR/RUB 79.5000 105.4000
USD/RUB 75.0000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте