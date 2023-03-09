20 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется рассмотреть двенадцать вопросов.

В частности, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «РРБ-Банк», распределить прибыль за 2022 год, избрать новых членов Совета директоров, избрать ревизора.

Кроме того, на собрании речь пойдет о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019-2022 года, о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2023 году, о выплате годового бонуса по итогам работы за 2022 год.

Акционеры также рассмотрят ход реализации стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» на период 2022-2024 гг. по итогам 2022 года и другие вопросы.