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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РРБ-БАНКА СОСТОИТСЯ 20 МАРТА
09:47 10.03.2023
20 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется рассмотреть двенадцать вопросов.
В частности, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «РРБ-Банк», распределить прибыль за 2022 год, избрать новых членов Совета директоров, избрать ревизора.
Кроме того, на собрании речь пойдет о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019-2022 года, о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2023 году, о выплате годового бонуса по итогам работы за 2022 год.
Акционеры также рассмотрят ход реализации стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» на период 2022-2024 гг. по итогам 2022 года и другие вопросы.
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