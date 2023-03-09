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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СТАТУСБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ
17:39 09.03.2023
ОАО «СтатусБанк» с 7 марта 2023 года изменило условия по отдельным вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладу «Статус – удобный!» исключаются сроки 35 дней, 3 месяца и 11 месяцев.
По депозиту «Статус – доступный» исключается срок 3 месяца.
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