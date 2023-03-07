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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
14:57 09.03.2023
«Приорбанк» ОАО снижает процентные ставки по кредитам.
Оформить кредит «Проще.net» на любые цели теперь можно под ставку 0,0001% годовых в первый месяц и под 15,5% годовых со второго месяца пользования.
Кроме того, появилась возможность оформить кредит на приобретение товаров белорусского производства под 15,5% годовых.
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