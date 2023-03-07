ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает самозанятым открыть счет и подключить эквайринг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк поможет физическому лицу открыть текущие счета в белорусских рублях для безналичного перечисления выручки и заключить договор на прием безналичных платежей.

Текущий счет можно открыть в интернет-банкинге, приложении M-Belarusbank, на сайте belarusbank.by или в любом отделении банка. Для этого необходим лишь документ, удостоверяющий личность.

Имея текущий счет, самозанятые могут подключить любой вид эквайринга: с использованием ПО или QR-кода, интернет-эквайринг.