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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ СНИЗИЛИ ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА АВТОМОБИЛИ GEELY ДО 4%
11:59 09.03.2023
ОАО «Белагропромбанк» снизило льготную ставку по кредиту на автомобили Geely до 4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, физическим лицам предлагаем воспользоваться кредитом на приобретение автомобилей Geely моделей Atlas Pro, Emgrand, Coolray, Tugella сроком до 10 лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 4% годовых.
Более подробно ознакомиться с условиями и порядком предоставления кредитов можно на сайте банка, а также в Контакт-центре по короткому номеру 136.
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