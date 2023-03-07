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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ СНИЗИЛИ ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА АВТОМОБИЛИ GEELY ДО 4%


11:59 09.03.2023

ОАО «Белагропромбанк» снизило льготную ставку по кредиту на автомобили Geely до 4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, физическим лицам предлагаем воспользоваться кредитом на приобретение автомобилей Geely моделей Atlas Pro, Emgrand, Coolray, Tugella сроком до 10 лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 4% годовых.

Более подробно ознакомиться с условиями и порядком предоставления кредитов можно на сайте банка, а также в Контакт-центре по короткому номеру 136.
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