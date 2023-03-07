БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ДВУМ КРЕДИТАМ

11:13 09.03.2023 ОАО «СтатусБанк» изменило условия по двум кредитам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 марта 2023 прекращает действие кредитный продукт "Ваши деньги комфорт". По кредиту "Универсальный" устанавливается ставка 16,31% годовых, пониженная ставка и условия ее применения отменяются.