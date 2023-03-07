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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ДВУМ КРЕДИТАМ
11:13 09.03.2023
ОАО «СтатусБанк» изменило условия по двум кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 марта 2023 прекращает действие кредитный продукт "Ваши деньги комфорт".
По кредиту "Универсальный" устанавливается ставка 16,31% годовых, пониженная ставка и условия ее применения отменяются.
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