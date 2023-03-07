ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает клиентам автоматически продлить действие карточек Mastercard Standard в рамках Клуба «Шчодры» и Mastercard World в рамках Клуба «Карт-бланш» на четыре месяца, начиная с месяца окончания срока действия карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет о картах, срок которых заканчивается в период с 31 марта 2023 (03/23) по 30 июня 2023 (06/23) включительно. Клиенты смогут пользоваться ими в течение четырех месяцев с месяца окончания срока действия карточки без физического перевыпуска. Для этого необходимо принять Публичную оферту, т.е. активировать карту после истечения срока действия.

Ознакомиться с порядком и условиями автоматического продления, а также с особенностями обслуживания платежных карточек Mastercard Standard в рамках Клуба «Шчодры» и Mastercard World в рамках Клуба «Карт-бланш» с истекшим сроком действия можно по ссылке или по телефону Контакт-центра 147.