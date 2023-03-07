ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТ В РАМКАХ КЛУБОВ «ШЧОДРЫ» И «КАРТ-БЛАНШ»


09:58 09.03.2023

ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает клиентам автоматически продлить действие карточек Mastercard Standard в рамках Клуба «Шчодры» и Mastercard World в рамках Клуба «Карт-бланш» на четыре месяца, начиная с месяца окончания срока действия карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет о картах, срок которых заканчивается в период с 31 марта 2023 (03/23) по 30 июня 2023 (06/23) включительно. Клиенты смогут пользоваться ими в течение четырех месяцев с месяца окончания срока действия карточки без физического перевыпуска. Для этого необходимо принять Публичную оферту, т.е. активировать карту после истечения срока действия.

Ознакомиться с порядком и условиями автоматического продления, а также с особенностями обслуживания платежных карточек Mastercard Standard в рамках Клуба «Шчодры» и Mastercard World в рамках Клуба «Карт-бланш» с истекшим сроком действия можно по ссылке или по телефону Контакт-центра 147.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2023
валюта курс
EUR 3.0207
USD 2.8345
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0165 +0.0074
USD 2.8345 -0.0029
RUB 3.7632 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9830 2.9950
USD 2.8250 2.8350
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 09.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0570
EUR/RUB 79.5000 105.4500
USD/EUR 75.0000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте