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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ БЕЛАРУСБАНКА СТАЛ ДОСТУПЕН СЕРВИС SWOO PAY
15:14 07.03.2023
С 7 марта держатели карточек Mastercard, Maestro и БЕЛКАРТ-Maestro Беларусбанка могут добавлять их в цифровой кошелёк Swoo и рассчитываться за покупки смартфоном с помощью сервиса Swoo Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис заменит приложение Кошелек Pay, который с 9 марта прекращает свою работу. Swoo Pay доступен для всех Android-смартфонов (версия Android 8.0 и выше) с NFC.
Пользователям приложения Swoo кроме возможности бесконтактной оплаты, также доступны следующие функции: хранение карт лояльности организаций; хранение документов.
Скачать приложение Swoo можно в Google Play и Huawei AppGallery.
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