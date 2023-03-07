С 7 марта держатели карточек Mastercard, Maestro и БЕЛКАРТ-Maestro Беларусбанка могут добавлять их в цифровой кошелёк Swoo и рассчитываться за покупки смартфоном с помощью сервиса Swoo Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис заменит приложение Кошелек Pay, который с 9 марта прекращает свою работу. Swoo Pay доступен для всех Android-смартфонов (версия Android 8.0 и выше) с NFC.

Пользователям приложения Swoo кроме возможности бесконтактной оплаты, также доступны следующие функции: хранение карт лояльности организаций; хранение документов.

Скачать приложение Swoo можно в Google Play и Huawei AppGallery.