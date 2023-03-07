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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ В КРУПНЕЙШЕМ МАГАЗИНЕ ТЕХНИКИ


13:37 07.03.2023

ВТБ (Беларусь) реализовал дистанционное оформление рассрочки или кредита в интернет-магазине бытовой техники и электроники «5 элемент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, воспользоваться новым сервисом оплаты смогут все покупатели, сделав заказ стоимостью до 15 тысяч белорусских рублей на сайте сети.

Чтобы оформить заказ на покупку товаров, достаточно выбрать опцию «Оплата частями» и указать подходящий способ и срок кредитования. После идентификации останется заполнить короткую анкету и подождать одобрения заявки банком. Вся процедура занимает несколько минут и не требует подписания бумажного договора. В зависимости от заказа покупателю доступна рассрочка на срок до 3 лет или кредит – до 5 лет.

«ВТБ (Беларусь) уже несколько лет кредитует розничных клиентов онлайн, и этот сервис становится очень востребованным. Только в прошлом году дистанционно был оформлен каждый третий кредит наличными в республике. Следующим нашим шагом стал запуск онлайн-кредитования в одном из популярных у жителей интернет-магазине техники и электроники. Благодаря новой услуге теперь можно из любого населенного пункта страны за считанные минуты оформить заказ из каталога, при этом без значительной нагрузки на бюджет», – отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

ВТБ (Беларусь) в числе первых в стране внедрил процесс дистанционного оформления кредитных продуктов. Кроме онлайн-кредитования товаров в магазинах-партнерах, в цифровых каналах банка розничные клиенты могут оформить кредитную карту или потребительский кредит, став клиентом онлайн.
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