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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР СТАВОК ПО СРОЧНЫМ БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ
09:45 07.03.2023
ОАО «Белагропромбанк» с 7 марта 2023 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях и долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять в белорусских рублях до 13,00% годовых; в долларах США - до 3,00% годовых.
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