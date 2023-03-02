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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ В СБЕР БАНКЕ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯТСЯ
13:28 06.03.2023
В Сбер Банке (Беларусь) с 2 апреля 2023 года изменятся условия обслуживания бизнес-карт, включая платежные операции с их использованием.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения связаны с вступлением в силу постановления правления Нацбанка Беларуси от 6 октября 2022 года № 378 «Об утверждении Инструкции об осуществлении операций с банковскими платежными карточками и платежными инструментами, обеспечивающими их использование».
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