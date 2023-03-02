БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ В СБЕР БАНКЕ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯТСЯ

13:28 06.03.2023 В Сбер Банке (Беларусь) с 2 апреля 2023 года изменятся условия обслуживания бизнес-карт, включая платежные операции с их использованием. Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения связаны с вступлением в силу постановления правления Нацбанка Беларуси от 6 октября 2022 года № 378 «Об утверждении Инструкции об осуществлении операций с банковскими платежными карточками и платежными инструментами, обеспечивающими их использование».