ОАО «Белагропромбанк» запустило новый мобильный платежный сервис Swoo Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис бесконтактной оплаты Swoo Pay доступен для владельцев карточек Mastercard Белагропромбанка и владельцев Android-смартфонов с NFC.

Чтобы платить смартфоном со Swoo Pay, необходимо скачать на свой смартфон мобильное приложение Swoo из Google Play или AppGallery и добавить карточку Mastercard Белагропромбанка.

Таким образом можно оплачивать свои покупки, оставив кошелек и карточки дома.