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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС SWOO PAY
11:43 06.03.2023
ОАО «Белагропромбанк» запустило новый мобильный платежный сервис Swoo Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис бесконтактной оплаты Swoo Pay доступен для владельцев карточек Mastercard Белагропромбанка и владельцев Android-смартфонов с NFC.
Чтобы платить смартфоном со Swoo Pay, необходимо скачать на свой смартфон мобильное приложение Swoo из Google Play или AppGallery и добавить карточку Mastercard Белагропромбанка.
Таким образом можно оплачивать свои покупки, оставив кошелек и карточки дома.
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