Весь март индивидуальные предпринимательницы и женщины-руководители коммерческих организаций могут оформить карточку Visa Gold в рамках Клуба «Леди» всего за 1 рубль вместо 25 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», среди преимуществ карты — мани-бэк 3% на категорию «Красота и уход», доступ к мероприятиям закрытого сообщества Lady’s Club и стильный дизайн с эффектом голограммы.

Скидка действует при оформлении карточки только в учреждении банка и только в марте. Предложением могут воспользоваться только резиденты Беларуси при условии открытия ИП/ЮЛ счета в белорусских рублях в банке впервые в период с 1 по 31 марта 2023 года включительно и подключения его к пакету услуг.

Ознакомиться с информацией о карте «Леди» более подробно можно здесь.