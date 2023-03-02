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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТУ «ЛЕДИ» БЕЛАРУСБАНКА В МАРТЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ВСЕГО ЗА 1 РУБЛЬ
09:36 06.03.2023
Весь март индивидуальные предпринимательницы и женщины-руководители коммерческих организаций могут оформить карточку Visa Gold в рамках Клуба «Леди» всего за 1 рубль вместо 25 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», среди преимуществ карты — мани-бэк 3% на категорию «Красота и уход», доступ к мероприятиям закрытого сообщества Lady’s Club и стильный дизайн с эффектом голограммы.
Скидка действует при оформлении карточки только в учреждении банка и только в марте. Предложением могут воспользоваться только резиденты Беларуси при условии открытия ИП/ЮЛ счета в белорусских рублях в банке впервые в период с 1 по 31 марта 2023 года включительно и подключения его к пакету услуг.
Ознакомиться с информацией о карте «Леди» более подробно можно здесь.
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