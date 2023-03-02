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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК И БАНК РАЗВИТИЯ ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
15:16 03.03.2023
ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали новое генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в белорусских рублях в 2023 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, в рамках соглашения в 2023 году кредитная поддержка будет оказана микро-, малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям по таким направлениям, как импортозамещение, экологические проекты, социальное предпринимательство, поддержка регионов и организаций производственной сферы. Клиенты банка смогут получить долгосрочные ресурсы в белорусских рублях на приобретение основных средств, нематериальных активов (франшизы) для производственной деятельности и оказания услуг, а также на финансирование текущей деятельности.
В текущем году условия кредитной поддержки в рамках соглашения стали еще более привлекательными – в зависимости от целей ставка по кредитам составит в белорусских рублях от 7,0% годовых. Более подробно ознакомиться с линейкой кредитных продуктов Банка развития и условиями их предоставления можно здесь или по телефонам.
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