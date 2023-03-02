Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) состоится 30 марта 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМРЦ, на собрании планируется рассмотреть семь вопросов.

В частности, акционеры утвердят годовой отчет об итогах деятельности общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

Кроме того, планируется распределить прибыль БМРЦ за прошлый год и утвердить нормы распределения прибыли на 2023 год.

На собрании также пойдет речь об увеличении уставного фонда путем повышения номинальной стоимости одной простой обыкновенной акции и внесении в устав ОАО «БМРЦ» изменений.

Акционеры также изберут председателя БМРЦ, состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, обсудят выплату вознаграждений.