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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БМРЦ» ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
13:37 03.03.2023
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) состоится 30 марта 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМРЦ, на собрании планируется рассмотреть семь вопросов.
В частности, акционеры утвердят годовой отчет об итогах деятельности общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.
Кроме того, планируется распределить прибыль БМРЦ за прошлый год и утвердить нормы распределения прибыли на 2023 год.
На собрании также пойдет речь об увеличении уставного фонда путем повышения номинальной стоимости одной простой обыкновенной акции и внесении в устав ОАО «БМРЦ» изменений.
Акционеры также изберут председателя БМРЦ, состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, обсудят выплату вознаграждений.
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