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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПОПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ
12:23 03.03.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» с 3 апреля 2023 года изменяет условия пополнения текущих счетов физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при операции в сервисном офисе банка по пополнению в белорусских рублях в сумме, превышающей 50 базовых величин, в иностранной валюте независимо от суммы пополнения, а также при пополнении счета третьего лица необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.
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