БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПОПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ

12:23 03.03.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» с 3 апреля 2023 года изменяет условия пополнения текущих счетов физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при операции в сервисном офисе банка по пополнению в белорусских рублях в сумме, превышающей 50 базовых величин, в иностранной валюте независимо от суммы пополнения, а также при пополнении счета третьего лица необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.