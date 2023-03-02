С 9 марта 2023 года сервис для бесконтактной оплаты Кошелек Pay прекращает свою работу в Беларуси. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе «Приорбанк» ОАО.

В качестве альтернативы банк предлагает воспользоваться новым сервисом Swoo Pay, а также сервисами Samsung Pay, Garmin Pay и Mi Smart Band NFC, которые также позволяют осуществлять бесконтактные расчеты смартфонами и гаджетами.