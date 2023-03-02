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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОШЕЛЕК PAY ПРЕКРАТИТ РАБОТУ В БЕЛАРУСИ С 9 МАРТА - ПРИОРБАНК
11:16 03.03.2023
С 9 марта 2023 года сервис для бесконтактной оплаты Кошелек Pay прекращает свою работу в Беларуси. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе «Приорбанк» ОАО.
В качестве альтернативы банк предлагает воспользоваться новым сервисом Swoo Pay, а также сервисами Samsung Pay, Garmin Pay и Mi Smart Band NFC, которые также позволяют осуществлять бесконтактные расчеты смартфонами и гаджетами.
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