Сбер Банк (Беларусь) уменьшил стоимость любой покупки в интернет-магазине Wildberries на 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такая опция стала доступна в марте владельцам СберКарты платежной системы БЕЛКАРТ.

Маркетплейс Wildberries присоединился к числу партнеров СберКарты сразу с топовым манибэком 6%, который стал возможен благодаря эффективному партнерству Сбер Банка с платежной системой БЕЛКАРТ.

«По нашим данным белорусы все чаще предпочитают делать покупки онлайн, а Wildberries остается для них одной из излюбленных торговых площадок — благодаря быстрой доставке, широкому выбору и приятным скидкам, - отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко. - Сбер решил сделать покупки еще более выгодными фактически добавив к личной скидке в кабинете онлайн-маркета гарантированный манибэк в 3%. Плюс ко всему, учитывая праздничный ажиотаж мы с нашим партнером БЕЛКАРТ увеличили манибэк вдвое – до 6% на весь март! Чтобы клиенты со СберКартой могли поддержать объявленный маркетом подарко-бум и подарить больше позитивных эмоций родным и близким».

Как уже сообщалось, СберКарта помогает экономить на ежедневных покупках: ее держатели получают доход от каждой безналичной транзакции в виде манибэка. Каждый месяц пользователь может выбирать для себя подходящие категории: от коммунальных платежей в ЕРИП до такси и транспорта или покупок в супермаркетах. При этом Сбер регулярно обновляет предложения.

Кроме Wildberries, максимальный размер манибэка в марте пользователям СберКарты предлагается за приобретение товаров в сети зоомагазинов Zoobazar. Среди других выгодных категорий месяца – «Такси и транспорт» и «Салоны красоты и спа», покупки в магазинах «Мила» и Mark Formelle (манибэк по ним составит 3%). За оплату коммунальных платежей и на заправках «Белоруснефть» на СберКарту в марте вернется 2%, а в категории «Супермаркеты и доставка еды» — 1%. Напомним, всего СберКарта позволяет выбрать пять категорий, а менять свой выбор можно с 1 числа каждого месяца.

СберКарта платежной системы БЕЛКАРТ выпускается в белорусских рублях и принимается по всей Беларуси и России. Срок действия СберКарты составляет 5 лет. Оплачивать обслуживание карты (2,9 рубля в месяц) не придется при расчетах на сумму от 200 рублей в месяц или зачисления на нее зарплаты от 500 рублей в месяц. Рассчитываться картой можно с помощью сервиса бесконтактных платежей БЕЛКАРТ PAY.