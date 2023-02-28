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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АКЦИОНЕРЫ ЦЕПТЕР БАНКА ПРОВЕДУТ 29 МАРТА ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ


17:57 28.02.2023

29 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Цептер Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, планируется рассмотреть тринадцать вопросов.

В частности, будут подведены итоги работы ЗАО «Цептер Банк» в 2022 году, утвержден отчет ревизионной комиссии и финансовая отчетность банка за 2022 год, рассмотрены результаты внешней аудиторской проверки ЗАО «Цептер Банк» за прошлый год.

Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли за 2022 год и перераспределении средств между фондами ЗАО «Цептер Банк».

Акционеры также установят вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк» за исполнение обязанностей в 2023 году, обсудят оплату не подтвержденных документально расходов по приему и обслуживанию иностранных делегаций и отдельных лиц.
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