ОАО «Белорусский народный банк» с 28 февраля 2023 года меняет условия по некоторым вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывного вклада в белорусских рублях на 3 месяца ставка будет составлять 6,25% годовых.

Для отзывного вклада в белорусских рублях на 6 месяцев ставка вырастет до 5% годовых.

Также меняется ставка для вклада «Фикс»: с 28 февраля она составит 13%.

Новые ставки будут действовать для вкладов, открытых в день принятия новых условий.

Для открытых ранее депозитов будут действовать условия, актуальные на дату их открытия.