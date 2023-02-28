|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК МЕНЯЕТ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ
16:57 28.02.2023
ОАО «Белорусский народный банк» с 28 февраля 2023 года меняет условия по некоторым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывного вклада в белорусских рублях на 3 месяца ставка будет составлять 6,25% годовых.
Для отзывного вклада в белорусских рублях на 6 месяцев ставка вырастет до 5% годовых.
Также меняется ставка для вклада «Фикс»: с 28 февраля она составит 13%.
Новые ставки будут действовать для вкладов, открытых в день принятия новых условий.
Для открытых ранее депозитов будут действовать условия, актуальные на дату их открытия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2023
Курсы в банках
на 28.02.2023
Конвертация в банках
на 28.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте