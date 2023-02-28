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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС SWOO PAY СТАЛ ДОСТУПЕН ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТОЧЕК MASTERCARD БЕЛГАЗПРОМБАНКА
15:55 28.02.2023
ОАО «Белгазпромбанк» запустило новый платежный сервис для держателей карт Mastercard – Swoo Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с приложением Swoo оплачивать покупки можно без подключения к интернету.
Swoo Pay – это сервис, позволяющий быстро и безопасно оплачивать покупки как в Беларуси, так и за рубежом в магазинах, где установлены терминалы бесконтактной оплаты. Чтобы добавить в приложение Swoo данные своей карточки Mastercard Белгазпромбанка, понадобится смартфон с NFC и операционной системой Android (версия не ниже 8.0).
Кроме банковских карточек платежной системы Mastercard, в Swoo можно добавлять карты лояльности и документы. Приложение безопасно и гарантирует конфиденциальность ваших данных, поскольку сертифицировано на соответствие последним международным стандартам безопасности PCI DSS и платежной системы Mastercard.
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