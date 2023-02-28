ОАО «Белгазпромбанк» запустило новый платежный сервис для держателей карт Mastercard – Swoo Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с приложением Swoo оплачивать покупки можно без подключения к интернету.

Swoo Pay – это сервис, позволяющий быстро и безопасно оплачивать покупки как в Беларуси, так и за рубежом в магазинах, где установлены терминалы бесконтактной оплаты. Чтобы добавить в приложение Swoo данные своей карточки Mastercard Белгазпромбанка, понадобится смартфон с NFC и операционной системой Android (версия не ниже 8.0).

Кроме банковских карточек платежной системы Mastercard, в Swoo можно добавлять карты лояльности и документы. Приложение безопасно и гарантирует конфиденциальность ваших данных, поскольку сертифицировано на соответствие последним международным стандартам безопасности PCI DSS и платежной системы Mastercard.