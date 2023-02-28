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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ
15:11 28.02.2023
ВТБ (Беларусь) снижает на 0,8% процентные ставки по кредитным картам PLAT/ON, «Черепаха» и «Портмоне 2.0».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наиболее выгодные условия клиентам доступны при оформлении карты в цифровых каналах банка.
Ставка по карте PLAT/ON снижена до 16,1% годовых при заказе онлайн. При этом в рамках продукта держатели могут выбрать по ней выгодный бонусный период – до 50 дней со ставкой 0,0001% годовых или – до 110 дней под 9,9% годовых.
По карте «Черепаха» розничные клиенты могут оплачивать товары и услуги в рассрочку на 8-12 месяцев под 0,0001% годовых в сети партнеров, которая на сегодня уже достигла 7,5 тысяч магазинов. При оформлении карты в интернет-банке или приложении VTB mBank размер ставки при снятии наличных или расчетах вне партнерской сети составит 16,2% годовых.
Ставка по классической кредитной карте «Портмоне 2.0» с овердрафтным лимитом до 10 тысяч белорусских рублей фиксируется на уровне 14,5% годовых при совершении покупок в течение 15 дней после оформления.
«Сегодня кредитными картами ВТБ пользуются свыше 230 тысяч наших розничных клиентов. Это один из наиболее востребованных продуктов банка, который позволяет совершать покупки в любой момент, а проценты начислять только на сумму фактически использованных средств. При этом наши условия по ставкам всегда сохраняются на уровне рыночных значений, чтобы клиенты могли комфортно использовать карты в повседневных тратах», – прокомментировал начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем ВТБ (Беларусь) Владимир Мильгуй.
Клиенты ВТБ (Беларусь) могут оформить кредитную карту в любом отделении банка или кредитном центре, а также заказать продукт с доставкой по почте. Самостоятельно в интернет-банке или приложении VTB mBank пользователи могут оформить виртуальную карту.
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