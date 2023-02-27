12 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повестка дня собрания включает рассмотрение девяти вопросов.

В частности, речь пойдет об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2022 год и об итогах реализации стратегического плана развития на 2020-2022 годы.

Кроме того, планируется утвердить годовой отчет ЗАО «ТК Банк» за 2022 год.

Акционеры также обсудят распределение прибыли за 2022 год, изберут новых членов Совета директоров и определят им размер вознаграждений.

Планируется внести изменения и дополнения в положение о Совете директоров ЗАО «ТК Банк».