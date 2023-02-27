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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ТК БАНК» ПРОЙДЕТ 12 МАРТА
11:17 28.02.2023
12 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повестка дня собрания включает рассмотрение девяти вопросов.
В частности, речь пойдет об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2022 год и об итогах реализации стратегического плана развития на 2020-2022 годы.
Кроме того, планируется утвердить годовой отчет ЗАО «ТК Банк» за 2022 год.
Акционеры также обсудят распределение прибыли за 2022 год, изберут новых членов Совета директоров и определят им размер вознаграждений.
Планируется внести изменения и дополнения в положение о Совете директоров ЗАО «ТК Банк».
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