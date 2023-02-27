ЗАО "МТБанк" снова увеличил лимит обмена валюты по картам в MOBY, интернет-банке и в кассах банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит на операции, в результате которых осуществляется перевод средств с рублевой карты на валютную, увеличен с 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Такой же лимит будет действовать при покупке наличной валюты в кассах банка при списании с карты МТБанка белорусских рублей, а также при пополнении белорусскими рублями карт МТБанка в иностранной валюте.

Новые правила вступают в силу с 1 марта 2023 года.