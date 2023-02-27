|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СБЕР БАНК» ПРОЙДЕТ 28 МАРТА
16:59 27.02.2023
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сбер Банк» состоится 28 марта 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий и избрании члена счетной комиссии ОАО «Сбер Банк», о годовом отчете, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, о распределении прибыли и убытков ОАО «Сбер Банк» по итогам деятельности за 2022 год.
Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Сбер Банк» за 2022 год.
В целом на собрании планируется рассмотреть восемь вопросов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2023
Курсы в банках
на 27.02.2023
Конвертация в банках
на 27.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте