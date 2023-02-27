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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СБЕР БАНК» ПРОЙДЕТ 28 МАРТА


16:59 27.02.2023

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сбер Банк» состоится 28 марта 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий и избрании члена счетной комиссии ОАО «Сбер Банк», о годовом отчете, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, о распределении прибыли и убытков ОАО «Сбер Банк» по итогам деятельности за 2022 год.

Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Сбер Банк» за 2022 год.

В целом на собрании планируется рассмотреть восемь вопросов.
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